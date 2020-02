$!Cinco puntos para cuidar la salud de tu perro

Este es un error muy frecuente entre muchas familias que deciden adoptar un perro. Cuidamos mucho de su alimentación, pero a veces tendemos a humanizarla. Y los perros no pueden llevar una dieta similar a la nuestra, su nutrición debe ser atendida de otra manera. Esto no quiere decir que solo debas darle alimento balanceado y no puedas darle comida casera ¡claro que puedes! Pero debes estar atento a no desorganizar su dieta. Consulta con su veterinario que puedes cocinarle y como puedes dárselo. No se trata solamente de carne o arroz.

No humanices el trato