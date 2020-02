$!Claves esenciales para una vida larga y feliz

¿Conoces los nombres de Jeanne Calment y Chitetsu Watanabe? Quizás si solo nos referimos a ellos por sus nombres no sepas de quién hablamos, ¿no es cierto? Pues se trata de la mujer y el hombre que más años vivieron ¡De hecho Watanabe aún está vivo! Recientemente fue reconocido de manera oficial como el hombre más anciano del mundo, con 112 años. Calment, por su parte, falleció en 1997 a sus 122 años y hasta la fecha es la mujer que más años pasó en este mundo. Bueno, debemos decir que no tenemos el secreto para llegar hasta esa edad, pero si compartiremos algunas claves para alcanzar una vida plena e incluso vivir felices por muchos años.

Está claro que la edad aumenta las posibilidades de padecer enfermedades, tanto las que afectan a nuestro cuerpo como las que atacan el funcionamiento cerebral. Según la Organización Mundial de la Salud, las demencias afectan a 50 millones de personas en todo el mundo. Ante esto, no tenemos mucho más para hacer que llevar una vida que consideremos saludable, para no sumarle a nuestro cuerpo y a nuestra mente agresiones que aceleran el envejecimiento ¡Porque podemos envejecer saludablemente!

Que tu edad no determine lo que puedes y no puedes hacer

Evita tus propios prejuicios respecto a la edad ¿Quién te ha dicho que debías titularte de joven? Tu edad cronológica no es la misma que tu edad biológica y no hay ninguna barrera que te impida embarcarte en nuevos proyectos, en nuevas aventuras o en nuevos desafíos. Tus logros no se medirán por tu edad y tu capacidad no depende de ella.

No abandones tu sexualidad