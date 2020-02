$!¿Comer solamente frutas hace bien? Mitos y verdades sobre este hábito

Cuando llega el verano muchos caen en el simplismo de comer más frutas que lo habitual ¡Y claro que no está mal! Lo que está mal, como con todas las comidas, es generar un desbalance en tu dieta diaria. Desde ya que las frutas traerán muchos beneficios a tu dieta, pero no debes pensar que si solo comes frutas bajarás de peso o perderás calorías. Si te recomendamos incorporarlas a tu rutina diaria, pero nuevamente haciendo énfasis en generar un balance.

Terminemos con un mito: las frutas no engordan ¿Quieres ver las propiedades de cada fruta? ¡Veamos!

Cerezas