$!Cómo abrir una lata sin abrelatas

A más de una persona le habrá pasado encarar la tarea de abrir una lata y no encontrar un abrelatas. Quizás no recuerdas donde lo guardaste o te acabas de mudar y bien no lo trajiste o aún no lo compraste. Pues sea por el motivo que sea, aquí te contamos diferentes métodos para hacerlo aún sin este utensilio.

Con una cuchara y mucha fuerza, podrás abrir tu lata. Tienes que agarrar la lata con fuerza y ubicar la cuchara en el borde de la tapa, con su punta hacia abajo y en inclinación. Con fuerza y con el pulgar en el dorso de la cuchara, muévela de un lado al otro hasta que se haga una pequeña abertura. Luego, continúa haciéndolo, moviendo la cuchara hasta que la abertura recorra toda la circunferencia.