$!Cómo afecta la sequedad vaginal a tu salud sexual

La falta de lubricación lleva a la sequedad vaginal y te aseguramos que una vagina no lubricada complica las cosas en la intimidad. Lo importante siempre es tu comodidad y esto, te guste o no, lo impide.

¿Alguna vez habías escuchado que la lubricación lo es todo? Bueno, venimos a confirmarlo. Para que tu salud sexual sea buena, este es un factor que no puede fallar. ¿Por qué? Porque una de las causas más consultadas de dolor durante una relación sexual es por esto.

¿Por qué pasa esto? Porque con poco estrógeno, el tejido vagina se encoge pero se inflama y, además, al estar seco, cuesta que cualquier cosa la roce o penetre. Por eso queremos evitar que esto ocurra, para que no sientas dolor. ¡Eso es lo importante!

Son los estrógenos los que mantienen los tejidos de tu vagina saludable, y la falta de estos hace que la misma se seque. Sin esto, los revestimientos de la vagina no producen el lubricante que hace que nos sintamos cómodas y sin dolor, ¿sabías?

Con todo esto que te contamos, puedes darte cuenta de la sequedad vaginal por una picazón en la zona, el color y olor del flujo, las infecciones urinarias y vaginales y el dolor durante la relación sexual.

Por eso, no hay remedios, porque no es un problema grave. Tu mejor aliado es el uso de un lubricante o un buen gel vaginal, lo más aséptico posible para que no cambie tu PH. Sin embargo, nada de esto sería posible sin una visita anterior al médico.

Es tu ginecóloga y médico de confianza el que te dará los pasos a seguir, pero puedes tomar a esto como un pantallazo, ¿sabías? Tienes derecho a saber qué pasa con tu cuerpo y cómo solucionarlo.

Si sientes que tienes sequedad vaginal, o no estás segura, es hora de una consulta con el profesional correspondiente para que te despeje todas tus dudas.