Cómo cuidar a tus perros de un golpe de calor

¿Tienes un perro y te preocupas mucho por el, no es cierto? Claro, es uno más de tu familia y siempre estás atento que no le falte su comida, sus paseos diarios, ¡incluso tienes tu tiempo destinado a jugar y correr con él ya sea en jardín o en el parque! Si hasta juegas adentro de tu casa, aunque los espacios no sean los más adecuados. Pues bueno, también querrás protegerlo de un eventual golpe de calor cuando la temperatura sube abruptamente.

Hay que estar atentos a sus señales y la forma que tienen de hablarnos, porque nuestros perros también tienen su manera de hacernos saber como se sienten. Porque ellos regulan su temperatura corporal de una manera distinta a los humanos, entonces ante las olas de calor hay que prestarles mucha atención.

Primero: aprender a identificar los síntomas.