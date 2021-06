$!¡Cómo en una película! Se escaparon de prisión y dejaron maniquíes en su lugar

Una situación de lo más insólita y casi salida de una película de suspenso, sucedió en los Estados Unidos. Fue en el Complejo Correccional Federal Beaumont de Texas: cuatro reclusos se escaparon y dejaron en su lugar a cuatro maniquíes para engañar a los guardias.

Esta historia sucedió en el 2019 pero recién ahora se conocen a fondo los detalles. Los reclusos dejaron unos muñecos en sus camas para que los guardias no se percataran de su ausencia a la hora de hacer el recuento.

“Descubrimos que las puertas exteriores de los edificios separados dentro del campo de prisioneros satélite del complejo Correccional Federal Beaumont no estaban aseguradas, ya que estaban desbloqueadas, no estaban tripuladas, no estaban equipadas con cámaras de vigilancia y tenían alarmas que no funcionaban o alarmas que podían ser manipulado por los presos”, explicó Michael Horowitz, el director del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“Las brechas en la seguridad en los campos de prisioneros federales y los campos de prisioneros satélites presentan el riesgo de que los reclusos escapen y, si regresan, pasen contrabando de regreso a las instalaciones sin ser detectados, lo que pone en peligro a la comunidad”, agregó.