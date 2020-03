$!Cómo evitar los dolores de espalda por las malas posturas al trabajar en casa

Si bien hay muchos consejos y consideraciones para hacer que el teletrabajo sea mucho más efectivo, además de productivo, muchos hogares no están debidamente acondicionados para ser oficinas temporales.

De hecho, muchos hogares no disponen de un espacio específicamente diseñado a tales efectos como puede ser una habitación de estudio, ¿no es verdad? Y la suma de muchas situaciones que se dan en la adaptación de los espacios a veces te traerán algunas molestias como lo son los dolores de espalda producto de malas posturas o sobrecargas.

En primer lugar, debes tomar el hábito de levantarte a menudo de tu silla y moverte. Así sea caminar unos pasos o estirar tu cuerpo, es algo que deberías incluso hacer en tu oficina, pero principalmente al trabajar en tu casa donde seguramente no tengas una silla ergonómica o un reposapiés para mejorar tu postura.

Esto debe ser casi que una obligación. Por cada hora de trabajo deberías tener al menos 10 o 15 minutos de pausa para levantarte de tu silla, caminar, hacer estos movimientos y relajar. Aunque estés en la mejor posición, es necesario que lo hagas para evitar que tu cuerpo se sobrecargue y tensione.

Mejora tu postura

Si no tienes una silla ergonómica, puedes improvisar una. Puedes colocar un pequeño almohadón en la parte baja de la silla para así apoyar toda la espalda y mantener una postura más erguida. Lo ideal sería evitar tener las piernas cruzadas. Si no tienes un apoya pies, puedes improvisarlo con cualquier objeto pequeño como podría ser una caja de zapatos. Esto ayudará no solo a tu sistema nervioso, sino a una mejor circulación.

Equipamiento ideal

Si no lo tienes, seguramente sea difícil conseguir todo en estos momentos. Pero es bueno tenerlo en cuenta para situaciones futuras, principalmente si tras la pandemia planeas continuar con el teletrabajo. Hay soportes para los portátiles que ayudan a levantar la vista y te evitan dolores cervicales, ¿sabías?

También hay ratones ergonómicos verticales que ayudan a evitar todo tipo de tensión en las muñecas o bien los reposa muñecas para el ratón y el teclado, que también son buenas alternativas.