$!¡Como las Kardashian! Meghan y Harry planean su propio reality show

El príncipe Harry y Meghan Markle son noticia todos los días desde que decidieron dejar la Casa Real Británica. Y ahora una nueva noticia sacude a la opinión pública y es que la pareja podría estar planeando su propio reality show ¿puedes creerlo?

Pero no solo eso, la pareja estaría negociando un contrato con la empresa Fame by Sheraaz ¿La conoces? Bueno, pues es la misma empresa que realizó el reality del clan Kardashian-Jenner. ¿asombro, no? Si acaso decidieran tener su propio programa, al menos apostarían a los realizadores de un éxito.