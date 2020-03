$!Como nos vestimos puede incidir en nuestra productividad durante el home office

Hemos hablado de muchas recomendaciones a la hora de teletrabajar y la mayoría tiene que ver con la manera en la que organizas tu día. Sin embargo, y aunque no lo creas, hay un detalle que no deberías dejar pasar de largo y es la manera en la que te vistes para trabajar desde tu casa, ¿lo sabías?

Uno de los consejos para habituarse al teletrabajo indica que debes continuar con tus rutinas. Si acaso a la mañana te levantas, te bañas, desayunas y te vistes para salir a trabajar no deberías dejar de hacerlo aunque estés trabajando en casa. En cierta forma, es una manera de focalizarte y no perder de vista que aunque lo hagas de manera remota, igualmente estás trabajando.

Quizás la primera alternativa que se te ocurra sea la de seguir con tu ropa de cama, ¿no es cierto? Ya que no tienes que ir a la oficina, seguro pensarás que no tiene demasiado sentido el vestirte como si tuvieras que salir de tu casa. Sin embargo, esta actitud no es la más recomendada por los especialistas.

Lo ideal es que encuentres ropa que te siente cómoda para trabajar, pero que puedas sentir que mantienes tu prolijidad intacta. Ropa informal como camisetas, pantalones de jean, joggers o vestidos sueltos son una gran opción. Mantendrás la comodidad, pero también la sensación de que te has preparado para tus tareas.

Con los niños también

A tus niños los vistes cada mañana para llevarlos a la escuela, ¿no es cierto? Pues no hay motivos para que no lo hagas durante los períodos de aislamiento. Es cierto que no será necesario el uniforme escolar, pero no los dejes todo el día con su ropa de cama porque incluso puede generarles algún tipo de confusión respecto a los motivos del aislamiento. Vístelos con ropa cómoda, ropa que incluso puedan ensuciar durante sus juegos.