$!Cómo saber si alguien te eliminó de WhatsApp

WhatsApp sigue siendo la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Ahora se espera que en mayo se pongan definitivamente en marcha sus nuevas políticas de privacidad y publicidad, pero todo indica que la app seguirá siendo la número uno en cantidad de usuarios.

Sin embargo, y pese a ser la más utilizada, algunas personas no conocen todos sus trucos. Aquí no hablaremos específicamente de un truco, pero si de algunos pasos a seguir para saber si alguien te eliminó de WhatsApp. Ten en cuenta que alguna información será oculta e igualmente no podrás acceder a ella ¡Mira!

Cómo saber si te eliminaron en WhatsApp

¡Observa los estados! Si observabas los estados de esa persona y ahora ya no lo haces, es posible que esa persona te haya eliminado y solo lo tenga configurado para que lo vean sus contactos. Vale, es cierto que también pudo haberlo borrado, pero puedes combinar este tip con los siguientes.

Foto de perfil: Si de buenas a primeras has dejado de ver la foto de perfil de tu contacto, es probable que te hayan borrado. La mayoría de las personas tienen activada la configuración para que sólo sus contactos vean su foto.

Última hora de conexión: Al igual que las otras dos alternativas, puede variar. Muchas personas también tienen desactivado esto para sus contactos, pero si efectivamente antes lo veías y ahora no pudo haber habido un cambio contigo.