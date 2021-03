$!¿Cómo saber si estás en tus días fértiles?

La fecundación puede tardar días, ya que el espermatozoide sobrevive por un período de 72 horas y si en ese lapso de tiempo no fecundó un óvulo, no habrá embarazo. Por otro lado, tanto si se desea quedar embarazada como no, es necesario tener en cuenta que el período de ovulación puede variar y no ser exactamente el día catorce del ciclo menstrual.