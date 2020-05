$!Cómo saber si tu relación es saludable

Tener una relación sana no siempre es algo sencillo de llevar, pero la verdad es que con algo de esfuerzo de las dos parte hay muchas cosas que se pueden mejorar. ¡Toma nota! Confianza

Esta palabra suele traer muchos problemas porque sabemos que no siempre es confiar en el otro, pero quizás el meollo de la cuestión en estos casos está en pensar que si no confío en la persona con la que estoy, ¿para qué estoy? Intenta cultivar relaciones donde no esté presente todo el tiempo el miedo a lo que el otro pueda llegar a hacer y notarás cuánto más sano se vuelve todo si cada uno es libre y como es. Respeto

La base de todo relación debería ser el respeto y la aceptación de cada uno tal cual como es. Entender los momentos de debilidad y fortaleza del otro y no querer cambiarlo es fundamental. Por supuesto que no tendrán todo en común, ahí está la riqueza de la pareja, pero eso es normal y saludable. En el momento en que deja de ser sencillo, no hay que abandonarlo, pero tampoco cambiar quién es el otro. Sexo

Puede que no te parezca lo más importante de una pareja o sí lo sea, cualquiera de las dos opciones es súper razonable. En síntesis, lo que quieras hacer con tu vida sexual está bien, pero siempre es bueno charlarlo con tu pareja para que no haya malos entendidos y nadie te obligue a hacer algo que no quieres, ¿no te parece? Por eso en estos casos charlar es fundamental. Comunicación

No siempre se trata de hablar con el otro, ¿sabías?, sino también de escuchar. Aprender a hacer las dos cosas es súper importante si quieres que prime la sinceridad y la confianza. Encontrar el momento y el lugar sabemos que a veces no es sencillo, pero ¿no te sientes mucho mejor cuando lo sacas de tu sistema? Hablar y escuchar es fundamental para una pareja saludable. Colaboración