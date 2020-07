$!¿Cómo se contaban los años antes del nacimiento de Cristo?

En el mundo occidental, aunque también se establece como convención en el mundo oriental, sabemos que estamos en el año 2020 d. C. Esto significa que la cuenta marca que llevamos 2020 años desde el nacimiento de Jesucristo. Toda fecha anterior, se designa a.C o antes de Cristo. Pero ¿cómo contaban los años las civilizaciones pre-cristianas?

Hoy nosotros nos referimos a los años antes de Cristo, pero por obvias razones las civilizaciones pre-cristianas no los nombraban de esta manera porque simplemente no podían saber que estaban haciendo una cuenta regresiva hasta el año 1. El que respondió la pregunta de cómo lo hacían fue el profesor Robert Garland, de la Universidad Colgate, en su ensayo Countdown to the Beginning of Time-Keeping (Cuenta regresiva hasta el comienzo del control del tiempo). Lo que aseguró Garland es que cada sociedad antigua tenía su propio sistema para calcular los años.



¿De dónde viene nuestro calendario?