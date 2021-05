$!¿Cómo seguirá Hiddleston tras el estreno de Loki?

Cada vez falta menos para el estreno de Loki en Disney +. Será la primera serie individual protagonizada por Tom Hiddleston y estará rodeada de acción, misterio y aventuras. Y ahora Hiddleston se refirió a su futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Hiddleston ha sido Loki desde su debut en Thor, del 2011, por lo que ya lleva 10 años junto a este personaje dentro del UCM. Y ahora, durante una entrevista promocional, Hiddleston aseguró que le gustaría seguir interpretando al Dios de las Travesuras: "Estoy abierto a todo. Me he despedido del personaje. He dicho hola al personaje. Me he despedido del personaje, de nuevo. He aprendido a no hacer suposiciones, supongo. Solo estoy agradecido de seguir aquí y de que todavía haya nuevos caminos que explorar".

Loki supondrá la séptima vez que Hiddleston se pone en el papel y también habló al respecto: "Una de las cosas que Kevin Feige dirigió fue: 'Creo que deberíamos encontrar una forma de explorar las partes de Loki que son independientes de su relación con Thor', o verlo en una dualidad o en relación con otros, lo que me pareció muy emocionante".

En la serie lo acompañan Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant. Kate Herron dirige la serie y Michael Waldron es el guionista principal.

La fecha de estreno de 'Loki' será el 9 de junio en Disney+.