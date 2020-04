$!Con este sencillo truco puedes ver stories en Instagram sin que lo sepan

Es realmente muy sencillo y lo puedes hacer tanto desde Android como desde iOS. Debes ir a los ajustes o configuración de tu teléfono, activar el modo avión y desactivar los datos de tu teléfono. De esta manera, puedes abrir tu feed de Instagram y mirar todas las stories que ya están cargadas sin que el otro usuario sepa que las has visto. Claro que, si se han actualizado, no podrás verlas porque no tendrás conexión.



Una alternativa más drástica

También tienes la opción de ver una storie y luego bloquear al usuario que la publicó. De esta manera, el otro usuario no podrá ver que tu has visto su publicación. Sin embargo, si este usuario requiere de una solicitud de seguimiento, deberás enviársela nuevamente para volver a ver todo su contenido.