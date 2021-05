$!Con fecha confirmada: estos son todos los estrenos de Marvel para su fase 4

Los anuncios de Black Panther: Wakanda Forever y The Marvels fueron los que más sacudieron el polvo, puesto que fueron las confirmaciones oficiales de los títulos de estas dos cintas. Sin embargo, La Casa de las Ideas no se quedó en ello y confirmó el calendario completo de estrenos de la Fase 4 ¡Y son varias novedades! Mira y toma nota:

'Black Widow': 9 julio de 2021

'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings': 3 septiembre de 2021

'Eternals': 5 noviembre de 2021

'Spider-Man: No Way Home': 22 de diciembre de 2021

'Doctor Strange in the Multiverse of Madness': 25 de marzo de 2022

'Thor: Love and Thunder': 6 de mayo de 2022

'Black Panther: Wakanda Forever': 8 de julio de 2022

'The Marvels': 11 noviembre de 2022

'Ant-Man and the Wasp: Quantumania': 17 febrero de 2023

'Guardianes de la Galaxia 3': 5 mayo de 2023

Como si esto no fuera suficiente, sobre el cierre del video que eligieron para hacer estos anuncios, se puede volver a ver el logo de los 4 Fantásticos, la primera y más famosa familia de Marvel. Sin fecha confirmada, La Casa de las Ideas nos sigue recordando que estos superhéroes llegarán pronto y ahora sabemos, por el calendario presentado, que podría ser sobre el cierre del 2023 o en algún momento del 2024.