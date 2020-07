$!Confirmado el regreso de un villano para Dr. Strange 2

Dr. Strange in the Multiverse of Madness se espera que llegue a los cines en marzo del 2022. La cinta la dirigirá Sam Raimi y traerá una vez más a Benedict Cumberbatch como protagonista y a Elizabeth Olsen en su papel de Scarlet Witch. Y ahora sabemos que el villano de esta entrega será Karl Mordo.

El personaje encarnado por Chiwetel Ejiofor ya fue introducido en la primera entrega de Dr. Strange. En la escena post créditos ya pudimos verlo convertido en un villano, robándole sus poderes a otro hechizero, así que seguramente para esta entrega ya tenga en su haber una gran cantidad de habilidades para enfrentarse a Strange.

Recientemente, en una entrevista con ComicBook, Ejiofor reveló algunos detalles sobre su personaje: "Él viene, estoy muy, muy emocionado por eso. Obviamente, hemos sido interrumpidos ya que el mundo entero ha estado en la pandemia, pero esperamos volver a la normalidad y continuar muy pronto (con las grabaciones), así que estoy muy emocionado", expresó el actor, por lo que una vez más veremos al villano en acción".