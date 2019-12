$!Conoce la historia de Racha Haffar, activista contra la trata

Ella es mitad siria y mitad tunecina. Nació y creció en Dubái, una sociedad conservadora donde las mujeres no viven una vida libre.

Una simple búsqueda online confirmó sus terribles predicciones cuando descubrió las escalofriantes historias de cómo se trafica con niñas de todas las edades.

Ella es Racha Haffar, fundadora y presidenta de la primera ONG contra la trata de seres humanos en Túnez. ‘Es uno de los delitos más rentables y las cifras van en aumento’, asegura.

En 2016, creó ‘Not 4 Trade’ para concientizar sobre la trata de mujeres y en especial ayudar a las millones de niñas vulneradas por vivir sin acceso a Internet.

‘El mayor problema de la trata de seres humanos es la falta de conciencia. Todos los días, nos podemos cruzar con una víctima, pero no la identificamos porque no sabemos cómo leer las señales. Muchas sobrevivientes que conocí sabían que algo malo les había pasado, pero no tenían un nombre para ello’, explica Haffar en un comunicado de la ONU Mujeres.