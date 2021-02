$!Consejos de ciberseguridad generales en el Día de Internet Segura 2021

Los ataques de ciberdelincuentes están a la orden del día y es por eso que se celebra el Día de la Internet Segura en todo el mundo. Así las cosas, en este día se recuerdan y refuerzan conceptos sobre ciberseguridad que deberían estar presentes todo el tiempo. Aquí te damos los consejos más importantes.

1 - No repitas los mismos nombres de usuarios y contraseñas

No uses siempre la misma contraseña asociada a un nombre de usuario, puesto que si es vulnerada una cuenta podrían hacerlo con el resto. No las anotes en ficheros y borra correos donde aparezcan las claves. Que siempre sea una clave robusta, mezclando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

2 - Desconfía de mensajes o correos de extraños

Presta especial atención a mensajes espontáneos y extraños de sus conocidos, puesto que sus perfiles pueden estar hackeados. No abras links de procedencia sospechosa ni descargues sus ficheros adjuntos.

3 - Actualiza tus sistemas operativos y evita los obsoletos