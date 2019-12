$!Consejos para criar niños que se transformen en grandes personas

Hay muchas personas en el mundo en situación de vulnerabilidad que necesitan de ayuda de otros. Junta con ellos los juguetes que ya no utilicen o la ropa que les quede pequeña pero que se encuentre en buen estado y pídeles que te acompañen a entregársela a otros niños. Actos como estos desarrollan una empatía por el entorno que ellos van a naturalizar y llevarán siempre consigo.

Edúcalos al respecto. Acostúmbralos a separar la basura, a arrojar los residuos en cestos y no en el suelo o en sitios no apropiados para tal fin. Pueden reutilizar envases plásticos o divertirse reinventando usos para estimular el reciclaje.

Los primeros años de vida son fundamentales y es allí donde debemos poner hincapié no solo en el desarrollo de su salud sino en definir ciertos valores, qué es aquello que está bien y que no.

3. Introdúcelos a personas con discapacidad y otras minorías

Así como en el punto anterior, es bueno que les muestres en primera persona que hay personas con discapacidad u otras minorías que son iguales que todos y que por lo tanto, merecen el mismo trato y oportunidades.

4. Combate el bullying

En la mayoría de las escuelas hay casos entre los niños y no solo debemos proteger a nuestro niño para que no sea víctima sino que también es importante enseñarle que él no puede convertirse en un agresor. Así mismo, tampoco es bueno que sean testigos silenciosos, por lo que si nota un caso de agresión entre sus amigos, es bueno incentivarlo a que ayude a su compañero o que lo reporte a las autoridades.

5. Pídele ayuda en la organización del hogar

Siempre hay alguna actividad en la que pueden ser de ayuda. Ordenar sus juguetes, ayudar a poner la mesa, convertirse en nuestros asistentes de cocina. Las opciones son muchas y pueden ir variando en la medida que van creciendo. Así, irán asumiendo poco a poco la responsabilidad de llevar un hogar adelante.

6. Estimula el ahorro y el cuidado del dinero

Que comprendan el valor del dinero es otro de los puntos importantes. Puedes darles una alcancía para que vayan juntando dinero y puedan comprar algo ellos mismos. Y por otro lado, es bueno que vayan comprendiendo el valor del trabajo de sus padres y el consecuente ingreso de dinero al hogar.

7. Dales voz y opinión

Súmalos a las conversaciones y pequeñas decisiones de la casa. Por supuesto no podrán intervenir en cuestiones serias, pero sí en otras más cotidianas cómo el paseo a realizar el fin de semana o el menú de cena. Así, irán desarrollando su opinión propia que afirmarán con el paso de los años.