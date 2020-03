$!Consejos para perderle el miedo a volar

No todos estamos acostumbrados a subirnos a un avión, pero esto no tiene por qué ser una imposibilidad para viajar, ¿sabías? ¡Entérate todo aquí!

¿Quién no tuvo alguna vez miedo a volar? Por eso, sabemos que puede que el miedo a volar exista en tu cabeza, pero la realidad es que no te encuentras en un riesgo inminente. El avión, casi siempre, está controlado para que nada te pase y para hacer el viaje lo más cómodo posible, por eso si quieres viajar bien debes tener en cuenta esta diferencia.

Puede que siempre digas que esto es una asignatura pendiente pero en realidad nunca lo resuelvas, ¿o no? Bueno, para que eso no te pase y no te toque viajar de repente con esta problema te recomendamos una fecha. Gracias a un deadline puedes programar el tiempo que le dedicarás a este viaje y trabajar tu temor. ¿Qué estás esperando?

No debes exigirte más de lo que puedas, tener miedo es normal. A veces uno solo no puede derrotarlo y no debes tener miedo de consultar con un especialista. Hoy en día, inclusive, hay terapias específicamente formuladas para esta problemática, que se aboca directamente a esto, ¿sabías? No es cuestión de sentir vergüenza, sino de saber que hay gente preparada para ayudarte.

¿Conocías todos estos consejos para tratar tu miedo a volar? Para empezar, hablarlo es lo mejor, y luego, cada uno tiene un camino propio. ¡Es hora de hacerlo!