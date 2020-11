$!Consejos para que tu perro coma más despacio y no arrase con su comida

Si tienes espacio, algunos especialistas recomiendan que una de sus comidas la hagas en un cuarto oscuro. Esto implica dispersar su porción de comida a lo largo de una habitación, apagar la luz y dejarlo dentro para que coma. Además, estimula su olfato al buscar su comida.

Por último, si tienes más de un perro, lo ideal es que no solamente les des de comer en momentos separados sino también en cuartos diferentes. Esto hará que no compitan el uno con el otro para ver quién come más rápido con el afán de atacar el otro plato.