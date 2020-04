$!Consejos para reacomodar tu hogar y generar las mejores condiciones para el teletrabajo

Mucha gente está experimentando por primera vez lo que es trabajar desde casa, ¿no es cierto? Y lo cierto es que a veces puede resultar algo caótico. Al fin de cuentas, si no tienes una habitación destinada al trabajo, como podría ser un estudio, finalmente terminas haciéndote el lugar en donde puedes, ¿verdad? Pues de todas maneras puedes recrear un ambiente de oficina, que de seguro te será más práctico a la hora de realizar el home office.

Deja solamente lo necesario a mano

Sea un escritorio, una barra o una mesa en la que has dispuesto tu espacio de trabajo, deberías identificar lo realmente esencial para tus tareas y alejar lo que no usarás. Un espacio saturado de objetos solamente retrasa tu trabajo, te incomoda a la vista y al movimiento y no es para nada práctico. Organízate con lo que usarás y despeja el espacio para que aparezca más limpio.