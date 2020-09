$!Consejos para una correcta rutina de limpieza masculina

¿Que los rituales de belleza son cosas de mujeres? Pues eso ha quedado, por suerte, bien enterrado en el pasado. Cada vez es más habitual encontrar productos cosméticos especializados para hombres. Para aquellos que aún no conocen este mundo en profundidad, aquí van estos consejos.

Utiliza un mismo producto para tu cabello y para tu cuerpo. Algunos champús funcionan también como gel de baño para suavizar la piel. Es ideal para llevar en tu bolso deportivo.

Aprovecha la ducha para preparar la barba antes de afeitarte. Si no lo haces durante el baño, prepara un pre-shave para que la piel quede suave y no queden residuos aceitosos. Vapores o agua caliente son ideales para abrir los poros.

Usa espumas de afeitar o gel para afeitar y no intentes hacerlo con jabones o cremas que no estén diseñadas a tales efectos, puesto que estas cremas preparan tu piel para no lastimarla durante el afeitado. Utiliza productos para suavizar la piel luego de rasurarte y si usas la barba larga, prueba con algún bálsamo para darle forma y prolijidad.