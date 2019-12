$!Controlar los lunares es fundamental: lo que debes saber

Se le debe prestar mucha atención no solo a los lunares que ya tenemos, sino también a aquellos que aparecen en los adultos. Lo mismo pasa con cualquier otro tipo de mancha sobre la piel. Por otro lado si ya tienes lunares, el control del ancho y tamaño es súper importante, así como también notar si se oscurece y pica o arde. Si notas algo extraño no dejes de sacar un turno con un dermatólogo.

¿Sabías que los lunares son crecimientos sobre la piel que al estar formados por melanocitos se pigmentan? Por esta razón, como todas las demás cosas que involucran a tu piel, deben ser controlados. Vivimos en una época en donde gracias a varias campañas de prevención el protector solar, en muchos casos, se usa para la vida diaria, pero este mensaje no llega a todo el mundo y debería.

Los lunares visibles son, se podría decir, los más sencillos de investigar. Pero esto no quiere decir que no haya que hacer una revisación exhaustiva de todo tu cuerpo. ¿Un ejemplo? Los lunares del cuero cabelludo. Lo mismo con los lunares en los pliegues de la piel y en la planta de los pies o entre los dedos.

Es hora de desterrar un mito importante: no hay que preocuparse por la mera extracción de un lunar. Este es un paso necesario si el dermatólogo sospecha que puede ser maligno, pero no se corre riesgo por la extracción en sí. Una vez hecho el procedimiento el médico evaluará el riesgo y ese es otro paso en que pensar. Pero no debes evitar este chequeo por miedo. Prevenir es curar.

Si nunca habías pensado en todos estos datos, es tomar de tomar conciencia de tu propio cuerpo y revisarte. No importa que sea verano o invierno, siempre es un buen momento para empezar a pensar en vos.