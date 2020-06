$!Convivencia en tiempos de cuarentena: 4 claves para no desesperar en el intento

Si sientes que llegó la hora de poner las cartas sobre la mesa con tu pareja, qué mejor que hablar y llegar a un acuerdo. Toma nota de estos consejos para que la convivencia no les pese a ninguno de los dos.

Si vives con tu pareja, hay un nuevo territorio por descubrir juntos al pasar 24 horas juntos los siete días de la semana. Por eso, recomendamos que cada uno disponga de un cuarto para sus actividades, y en caso de no disponer de cierto sector de la casa o de la mesa para usarla como escritorio. De esta manera se delimita un lugar en donde haya intimidad y se pueda trabajar o distenderse en soledad. ¡Pruébalo!

Se acabaron los horarios como los conocíamos y a veces ni siquiera sabemos qué día es. Por eso, las tareas también pueden entrar en crisis. Lo ideal es reorganizar lo que ya tenían pactado o pactar algo en común si no tenían nada dividido. De esta manera, ciertos días tú te puedes ocupar de algunas cosas, otros días de otras y así van rotando para que no se haga tan pesado el trabajo. Pero, de ninguna manera, el trabajo puede recaer en uno solo. ¡Las cosas se hacen de a dos!

Para no hablar tanto de la división de las cosas, ¿por qué no pasar un tiempo en común también? Puede que parezca que mata todo el romanticismo, pero, ¿por qué no programar un tiempo juntos? Puede que suene raro, pero de esta manera cada uno puede terminar sus cosas por separado, disponer de su tiempo como quiera, y luego se encuentran para charlar, merendar, cenar, ver una película, en donde saben que ese tiempo compartido será solo para ustedes.



Respeto