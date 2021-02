$!Copa menstrual: ¿puede producir infecciones?

Tanto por la comodidad y practicidad que representa, como para evitar la contaminación ambiental, la copa menstrual se convirtió en la aliada preferida de las mujeres durante su período menstrual. Al estar realizada con materiales hipoalergénicos, resulta la mejor opción para los días femeninos.

Por otro lado, existe la posibilidad de que la copa menstrual cause infecciones en la vagina o genitales femeninos, si no se utiliza correctamente. Esto quiere decir, que debe higienizarse como indica su envase o cómo recomiende un ginecólogo. Otro factor a tener en cuenta, es el cuidado de la misma, ya que no se debe guardar en lugares húmedos.