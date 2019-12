$!Copa menstrual: qué es, cómo se usa, cuánto dura y más

Puede que la hayas visto en anuncios o en revistas pero no sepas exactamente qué es la copa menstrual, ¿no? Por eso te contamos que es un recipiente que está hecho de silicona y, gracias a esto, se puede doblar e introducir en tu cuerpo tal como lo haces con el tampón.

Todas las mujeres sabemos que determinados días de cada mes vamos a necesitar contar con algo para la menstruación. A lo largo del tiempo, la toalla higiénica evolucionó en un tampón y cada persona elegía el producto más conveniente para cada momento y lugar. Cada material tiene sus beneficios y complicaciones, pero era lo único que había. La copa menstrual, que cada vez está más de moda, llegó para quedarse. Por eso no queremos que te quedes afuera y te ofrecemos estos datos para que elijas si te apetece usarla.

Por último se puede “enrollar”. La copa también debe estar de manera horizontal y partiendo de cualquiera de los extremos se enrolla y llega al otro. Te prometemos que no es difícil.

Como te contamos antes, su punto fuerte es el material del que está hecho ya que la silicona le otorga flexibilidad. Hay tres maneras de colocarla. La primera en forma de V para lo cual necesitas presionar y hundir para abajo el centro de la misma y luego plegar los costados para adentro. La segunda en forma de C. En este caso es necesario poner de forma horizontal la copa y juntar sus dos extremos para que, si la miras de costado, formen la letra ce.

Es súper normal que al principio te pueda parecer poco higiénico y por eso incluso no elijas usarla. Pero esto no es cierto. Las copas pueden durar en el cuerpo por 12 horas como máximo. ¡Incluso las puedes usar en la ducha o mientras duermes. Y por supuesto si te incomoda también se puede retirar antes, incluso se recomiendo hacerlo dos o tres veces por día. Cuando la retiras, la idea es que puedas lavarla. Ya sea que te encuentres en tu casa o en la calle, en tu bolso puedes llevar toallitas húmeda o una botella con agua. De esta manera cuando se enjuaga y vacía completamente, la secamos para que no queden restos. Luego, en tu casa, si te apetece una limpieza más específica, se puede poner unos minutos en agua hirviendo.

Cuándo comprar un repuesto

Si te interesó la copa menstrual y te decides a darle una oportunidad puede que te preguntes cuál es la vida útil de este artefacto. A todos nos pasó. Una de las grandes cuestiones que abordan muchas mujeres que usan las copas es lo fieles que son a lo largo del tiempo. Según la marca y el modelo pueden llegar a durar hasta 10 años, y la decoloración de la misma no tiene que asustarnos, se puede seguir utilizando igual.

¿Conocías toda esta información sobre la copa menstrual? La idea no es que cambies de método sino que te informes y sepas que hay opciones y que quizás, a partir de ahora, la copa menstrual sea la tuya.