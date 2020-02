$!Coronavirus: ¿Apple retrasa el lanzamiento de su nuevo iPhone por el virus?

Si bien la compañía de Cupertino está abriendo fábricas en países como India, lo cierto es que la principal infraestructura que tiene para el ensamblado se sigue encontrando en China. Zhengzhou y Shanghai son las ciudades en las que Foxconn y Pegatron mantienen fábricas y pese a estar algo distantes del epicentro del coronavirus, también está viendo afectada su normalidad. No obstante desde estas empresas afirman estar siguiendo con todos los protocolos sanitarios de prevención.

Hace una semana saltaron todas las alarmas en China por el brote del coronavirus, una afección que ha dejado ya una treintena de muertos. Es tal la preocupación con este virus que incluso la OMS ha puesto el nivel de alerta al máximo en el país asiático. Esto no solo está dejando en cuarentena a los ciudadanos chinos y turistas, sino que también está afectando al día a día de empresas y trabajadores.

Gurman también señala que Apple tiene un plan B para casos extremos, pero de momento no se ha puesto en marcha y, pase lo que pase, es muy probable que el retraso del iPhone 9 sea inevitable. No se espera que la demanda de este dispositivo vaya a ser muy grande o comparable a la de los modelos que se lanzan en otoño, pero la compañía no puede permitirse de igual forma lanzar un teléfono con tan poco margen de stock.

Así pues, en caso de confirmarse el retraso de este iPhone, habrá que comprobar si también se ven afectados otros dispositivos cuya fecha prevista de lanzamiento estaba fijada también sobre el mes de marzo. Recordamos que el iPad Pro de cuarta generación se reservó el pasado otoño para lanzarse durante este primer trimestre de 2020 y a este le acompañaría también una renovación del MacBook Pro de 13 pulgadas con diseño similar al de 16 pulgadas lanzado hace unos pocos meses.

En cualquier caso seguiremos a la espera de nuevas informaciones al respecto de este asunto, lo cual irá unido directamente al avance de la ciencia para subsanar la tensa situación con el brote del coronavirus.