$!Coronavirus: Consejos para dejar de tocarte la cara

A raíz de la propagación del Covid-19 alrededor del mundo, hemos modificado muchos de nuestros hábitos. Últimamente hemos aprendido mucho acerca de cómo prevenir el contagio de infecciones, ¿verdad? Y una de las recomendaciones es la de no tocarse la cara, pero ¿te has dado cuenta cuán difícil es?



Debes intentar convertirlo en un hábito

Seguramente sea difícil, pero necesitamos hacer de esto un hábito. Y una de las formas es tratar de ganar confianza, saber que lo estamos haciendo de manera correcta, estar atentos a cada vez en la que evitamos hacerlo. Y también es bueno que puedas decírselo a los otros, porque realmente ayuda a su confianza.



No digas que no lo haces

Si repites que no te tocas la cara, posiblemente encuentres algún motivo para hacerlo, como que empiece a picarte la nariz. No se trata de una broma, sino de algo que realmente sucede. No deberías negarlo, sino prestar atención si sucede y repetirte que no debes volver a hacerlo.



Trata de aportarle humor a la situación y evita la ansiedad

Realmente en este tipo de situaciones el humor puede ser de gran ayuda. Si ves que alguno de los integrantes de tu familia lo hace, quizás la mejor forma no sea reprenderlo sino incluso intentar bromear sobre ello. Tratar de afrontar esta situación con humor, reducirá nuestros niveles de estrés. Y cuanto menos estresante sea la situación, cuanta menos ansiedad haya, menos cantidad de movimientos repetitivos habrá, como tocarte la cara instintivamente.