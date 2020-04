$!Coronavirus: durante el aislamiento, no es aconsejable tomar alcohol y alimentos procesados

En primer lugar, deberían evitarse aquellos alimentos que requieran mucha energía para su procesamiento, los que tienen gran cantidad de calorías, que contengan mucho azúcar y grasas no saludables. Y en efecto, esto se reduce a evitar prioritariamente los alimentos procesados o industriales.

También los expertos desaconsejan la ingesta de alcohol o al menos su consumo responsable. No porque no debamos ser responsables con el alcohol si no existiera una cuarentena, sino para evitar desbalances. De hecho, muchas personas beben socialmente algún trago con sus amigos o compañeros de trabajo, ¿verdad? Se trata de, en momentos de distanciamiento social, evitar esos tragos que en contextos normales forman parte de otro tipo de situaciones.



Qué comer durante el aislamiento

Deberían priorizarse los alimentos de preparación casera, con abundancia de vegetales, proteínas, legumbres y carbohidratos. Pero también se recomienda prestar especial atención al ejercicio que las personas puedan hacer en su casa para usar y procesar toda esa energía de manera saludable.