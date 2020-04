$!Coronavirus: Las plataformas seguirán ofreciendo estrenos, pero sus producciones para el 2021 son un misterio

Otro de los gigantes del streaming con problemas similares es Disney+, que tenía grandes proyectos para el 2020 y ahora son un mar de dudas. De hecho, la plataforma pensaba lanzar este año sus primeras producciones originales de Marvel como The Falcon and the Winter Soldier o WandaVision, pero ambas producciones pararon sus rodajes y no tienen un horizonte claro respecto a las reanudaciones.

Qué series y proyectos se verán afectados

AMC tenía previsto estrenar un nuevo spin-off de The Walking Dead, llamado World Beyond, para este 12 de abril pero han decidido posponerlo puesto que aún estaban filmando los últimos episodios cuando se desató la situación con el coronavirus. Lo mismo le sucedió a la cuarta temporada de Fargo, que planeaba salir el 18 de abril en Hulu y FX.

El reencuentro de Friends, programado para el anuncio de la nueva plataforma de HBO, también parece estar postergado. Hache, Élite y El Vecino, en Netflix, están completamente paradas al igual que El Internado y El Cid, en Amazon Prime.

Podría haber beneficiados

Esta situación podría darle, sin embargo, una increíble oportunidad a las series con bajos niveles de audiencia, que ahora podrían ser renovadas por una nueva temporada. Y esto se debe a que se ha paralizado por completo la producción de pilotos para nuevos proyectos, por lo que al momento en que esta situación con el Covid-19 se normalice sería mucho más sencillo poder retomar con proyectos ya iniciados.