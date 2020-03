$!Coronavirus: ¿los perros y gatos podrían contraer el virus? Esta es la respuesta

Se conoció que a finales de febrero, un perro dio positivo débil para el nuevo Coronavirus y enseguida comenzó la paranoia. Sin embargo, tanto el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong, que fue quien detectó este caso, junto a la Organización Mundial de la Salud no tardaron en asegurar que no existe evidencia de que las mascotas puedan infectarse con el Coronavirus, ¿entonces qué pasó?

El virus podría contaminar el pelo de los perros o gatos, pero no hay que alarmarse. Sabemos que el Covid-19 no vive demasiado tiempo en los objetos, por lo que tu perro o tu gato no tendría mayor riesgo de propagar el virus que un objeto inanimado como la manija de una puerta. La OMS no tiene registros ni ningún estudio que demuestre que tener mascotas conlleve un riesgo de contagio y se insiste que la principal forma de propagación es de persona a persona, a través de sus gotas respiratorias.

De hecho, para la comunidad científica si hay un problema concreto respecto a las mascotas y no tiene que ver con el contagio, sino con la propagación del miedo y las noticias falsas. La OMS invita constantemente a revisar su sitio web y así evitar caer en noticias que no tienen mayor veracidad.

Así que ya lo sabes, no deberías tener ningún cuidado mayor al que ya tienes con tus mascotas. Cuidate, lávate las manos con agua y con jabón como siempre. ¡Y cuídalos a ellos!, llévalos al veterinario, aliméntalo bien, y dale mucho cariño.