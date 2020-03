$!Coronavirus Rhapsody: la adaptación del éxito de Queen para concientizar sobre el Covid-19

No solo se trata de una letra muy creativa, sino que además sorprende gratamente el trabajo grupal de las voces porque, vamos, no es nada sencillo intentar imitar la voz de Freddie Mercury, incluso en una canción de parodia, ¿verdad?

La letra en Español:

¿Es esto fiebre?

¿Es esto solo alergias?

Atrapado en un encierro sin escape de la familia

No te toques los ojos, solo desinfecta las manos rápidamente

Solo soy un chico pobre sin seguridad laboral

Debido a la propagación fácil, a pesar de que me lavé las manos

Miro por la ventana, la curva no me parece más plana

Mamá, acabo de matar a un hombre, no me quedé adentro en la cama

Pasé junto a él, ahora está muerto

Mamá, la vida fue muy divertida.

Pero ahora tengo esta plaga imperdonable

Mamá, no quise hacerlos morir

Si no vuelvo a trabajar mañana a esta hora

Continua

Como si la gente no importara

Demasiado tarde, ha llegado mi hora

manda escalofrios bajo mi espalda

el cuerpo duele todo el tiempo

adiós a todos, tengo gripe

tengo que dejarlos a todos atrás y enfrentar la verdad

mamá, no quiero morir

A veces desearía no salir nunca

Veo una pequeña silueta de un hombre

que idiota, que idiota

¿Incluso se lavó las manos?

la seguridad está apretando

Es muy, muy aterrador

Tengo que pasar desapercibido (tengo que pasar desapercibido)

Tengo que pasar desapercibido (tengo que pasar desapercibido)

Tengo que pasar desapercibido (tengo que pasar desapercibido)

Tengo que pasar desapercibido y masturbarme

Masturbarse

Solo soy un niño pobre que enfrenta la mortalidad

ES SOLO UN MUCHACHO POBRE QUE ENFRENTA LA MORTALIDAD

ahórrele la vida de esta monstruosidad

Toca tu cara, lávate las manos, ¿te lavas las manos?

¡BISMILLAH NO, NO LAVAMOS NUESTRAS MANOS! (¡LAVA TUS MANOS!)

¡BISMILLAH NO, NO LAVAMOS NUESTRAS MANOS! (LAVA TUS MANOS)

¡BISMILLAH, NO LE LAVAREMOS LAS MANOS! (¡LAVA TUS MANOS!)

¡LAVA TUS MANOS! (nunca, nunca, nunca te laves las manos oh oh oh oh oh oh oh)

No no no no no

Oh mama mia, mia (mama mia lava tus manos!)

COVID-19 tiene una enfermedad reservada para mí, para mí