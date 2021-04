$!¡Corre a verlas! Las series y películas que dejan Netflix en abril

Como todos los meses, la renovación del catálogo de Netflix también tiene salidas. Así las cosas, muchas películas y series dejarán de estar disponibles desde abril, entre las que podemos destacar a toda la saga de Rápidos y Furiosos. ¡Aquí las listamos!

Todas las series y películas que dejan Netflix en abril

Películas:

1 de abril

La Antena

La Bruja: La Subversión

La chica que saltaba a través del tiempo

Live by night

Amityville: The Awakening

Born to be free

Cementerio de mascotas

Cementerio de mascotas 2

Destinos cruzados

Guerra de los Mundos

Batalla de Los Ángeles

The People's Designer

Cementerio general 2

L Storm

La valija de Benavidez

I am Maris

Mi mejor amigo

Miss Simpatia 2

The Spy Who Fell to Earth

El Dictador

Monstrum

Operation Odessa

The Condemned 2

Operation Red Sea

El Embajador del Miedo

The Negotiation

The Search for Life in Space

The Intern

Una

Rápidos y Furiosos (1-7)

Viaje al centro de la Tierra

Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa

2 de abril

Azhar

Horror Story

5 de abril

Mirada de Ángel

Behind the Curtain

6 de abril

La Cuarta Compañía

12 de abril

Dabbe 3: The Possession

Dabbe 5

Dabbe 6

Shrek Tercero

Shrek para siempre

15 de abril

Eddie Murphy: Delirious

Final Girl

Hungerford

Little Singham Chala 2

Planet Hulk

The Darkest Dawn

16 de abril

Gold

Focus

Series:

1 de abril

Gold Stars

A Man Called God

Cain and Abel

Peppa Pig

16 de abril

Aventuras con los Kratts