$!Cortes de pelo de hombres que son la última moda

Puede que te sientas pelado con este corte, pero realmente ese no es el punto, ¿sabías? Como te dijimos antes, la tendencia es salir y no tener que ocuparte de tu cabello. Por lo tanto este corte no llega con la cuchilla al ras, sino que deja un capa muy finita de pelo, súper cómoda y sencilla de arreglar, para que se vea tanto el cuero cabelludo como los dos costados de tu cabeza. Las tendencias no son siempre fáciles de entender pero si es una cuestión de comodidad lo súper recomendamos.