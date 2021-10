$!Cosas que suceden en tu cuerpo cuando no bebes agua

Está claro que tu cuerpo necesita hidratarse, ¿lo sabes? Si no bebes suficiente agua, el cuerpo empieza a darte señales. Mira las cosas que suceden en tu organismo si no tomas suficiente agua.

Propensión a tener problemas de salud: beber agua se asocia a menores probabilidades de piedras en el riñón, cánceres de riñón y de colon y ataques cardíacos.

Se ralentiza el metabolismo: las calorías que se queman estando en reposo, lo hacen más rápido cuando el cuerpo está hidratado.

Comes más: un estudio financiado por el Institute for Public Health and Water Research, mostró que quienes bebían dos vasos de agua antes de cada comida, ingerían hasta 90 calorías menos. En 3 meses, las personas estudiadas habían adelgazado 2,5 kilos en promedio.

Tu forma empeora: investigadores de la Universidad de Tufts pidieron a voluntarios, mujeres y hombres, que realizaran entre 60 y 75 minutos de ejercicio intenso. La mitad de ellos, sin beber previamente, la otra mitad convenientemente hidratada. El grupo deshidratado reportó más fatiga, confusión, irritación, depresión y estrés.