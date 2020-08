$!Creadores de Black Mirror cierran un importante contrato

De acuerdo a lo publicado por The Hollywood Reporter, los creadores de Black Mirror acaban de firmar un importante contrato con Netflix. Charlie Brooker y Annabel Jones, creadores de la productora Broke And Bones, acaban de cerrar un nuevo e importante contrato con la plataforma de streaming, dándole los derechos exclusivos sobre cualquier proyecto nuevo.

Broke And Bones se lanzó en febrero 2020, después de que Brooker y Jones dejaron la compañía Endemol Shine. No están solos y en la productora cuentan con Jon Petrie, productor de People Do Nothing y también a Russel McLean, el productor de Black Mirror: Bandersnatch, para trabajar en contenido interactivo.

¿Habrá alguna nueva novedad respecto a Black Mirror? Sus creadores han reiterado en varias oportunidades que no están pensando en una continuación. Sin embargo, con este nuevo contrato podemos esperar mucho más contenido novedoso e igual de interesante.