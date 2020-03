$!¿Cuál es la diferencia entre un católico y un cristiano?

Un católico es, esencialmente, cristiano, ¿lo sabías? Esto no quiere decir que no haya diferencias, porque de hecho las hay. Tanto los ortodoxos, como los católicos, como los protestantes son cristianos, pero no todos pertenecen a la misma iglesia, ¿confuso, no es cierto? En realidad es bastante sencillo.

A lo largo de toda la historia, los cristianos han sufrido divisiones y conflictos. Y eso derivó en la creación de nuevas iglesias, de diferentes formas de profesar la Fe Cristiana. Cuando hablamos de católicos, hablamos de los cristianos que aún reconocen la autoridad universal del Papa. Hoy el cargo lo ocupa el Papa Francisco, siendo el sucesor de San Pedro como obispo de Roma.