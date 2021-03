$!¿Cuáles son los riesgos de practicar sexo oral sin protección?

El sexo oral forma parte del encuentro sexual en una pareja y proporciona niveles altos de placer. No obstante, realizarlo con cuidado y tener en cuenta los riesgos que existen si no se hace adecuadamente, es de suma importancia para el bienestar de la salud en general y no solo genital.

Uno de los principales factores que debe tenerse en cuenta cuando se realiza sexo oral es el cuidado mediante preservativos. Esto se debe, en primera instancia, a que varias patologías que se contagian por esta práctica, son asintomáticas. Razón por la cual, muchas personas, pueden no saber que tienen una enfermedad y transmitirla.