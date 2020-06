$!Cuánto cobró Vin Diesel por decir I am Groot

Groot es, posiblemente, uno de los personajes favoritos de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. El personaje es un alienígena parecido a un árbol que apareció por primera vez en la primera entrega de Guardians of the Galaxy.

Hasta ahora, el personaje apareció en Guardians of the Galaxy (2014), Guardians of the Galaxy Vol.2 (2017), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019). Se estima que también aparecerá en la tercera entrega de Guardians of the Galaxy, que llegaría en 2022. Y en todas las oportunidades, el que prestó su voz para el personaje fue Vin Diesel.

Lo curioso del trabajo de Diesel es que Groot solo tiene la capacidad para decir 3 palabras: I am Groot. Sin embargo, aunque solo repita estas 3 palabras, el personaje puede estar diciendo muchas cosas diferentes y esto ha sido explicado a lo largo de las películas de la franquicia. Pero para Diesel siempre ha sido la misma experiencia.