$!¿Cuánto dinero ganó Daniel Radcliffe en Harry Potter?

En la primera entrega, Radcliffe cobró un millón de dólares. Ya para la segunda entrega, el contrato de Radcliffe fue de 3 millones de dólares. Para Prisoner of Azkaban, el contrato subió a 6 millones de dólares.

Para The Order of the Phoenix, su salario subió a 14 millones de dólares. El cálculo final indica que cobró alrededor de 25 millones de dólares por cada una de las 3 películas.

La suma total supone casi cerca de 100 millones de dólares, solamente de contrato, sin contar todos los residuales de ganancias y todo lo que trajo aparejado formar parte de esta franquicia. Vaya número, ¿verdad?