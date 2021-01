$!De qué manera puedes evitar que se te salga el preservativo

Aún así, hay veces que incluso usándolo de la manera correcta el preservativo se puede salir durante la relación sexual, aumentando el riesgo de contagios y de embarazos. Aquí te recomendamos qué hacer para que esto no suceda.

Los preservativos de látex son uno de los métodos más efectivos para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual así como los embarazos no deseados. Sin embargo, para que sea eficaz debe estar en óptimas condiciones y debe usarse de la manera correcta.

En primer lugar, colócalo de la manera correcta, abriéndolo con la yema de los dedos en uno de los extremos del envoltorio, sin usar los dientes ni tijeras para no rasgarlos. Ubícalo de su lado correcto, presionando la punta para quitar el aire y desenrollando sin soltar. Si lo has colocado al revés, no lo des vuelta. Tíralo y usa uno nuevo.

No uses lubricantes que no estén indicados, porque pueden dañarlos además de generar irritaciones e incluso infecciones.

¡Presta atención si la excitación disminuye! Puede suceder por varios motivos, pero te darás cuenta si estás perdiendo la erección. Presta mucha atención a esto, porque puede quedar más holgado y salirse.

Tómalo al retirarlo, sujetándolo de la base al momento de retirarte de la relación sexual, evitando que la fricción lo atasque y quede atrapado dentro de la otra persona.