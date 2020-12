$!Death to 2020: lo nuevo de los creadores de Black Mirror

Death to 2020 es el título del nuevo falso documental que llegará a Netflix y que está realizado por los creadores de Black Mirror. Será una comedia y tendrá un elenco envidiable, con Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti y Joe Keery, entre otros.

"Un año tan (inserte el adjetivo de elección aquí), que incluso los creadores de Black Mirror no pudieron inventarlo...pero eso no significa que no tengan algo que añadir", se lee en la sinopsis oficial.

"'Death to 2020' es un evento cómico que cuenta la historia del terrible año que fue, y tal vez todavía lo es, en un documental ficticio que entrelaza algunas de las voces más famosas del mundo con material de archivo de la vida real de los últimos 12 meses", cierra la sinopsis del documental creado por Charlie Brooker y Annabel Jones.

Death to 2020 llegará a Netflix este 27 de diciembre.