$!¡Desinfecta tu hogar! Estos lugares tienen más gérmenes que el baño

Generalmente, no notamos que las cosas que usamos continuamente y que están a nuestro alrededor pueden ser una fuente de contagio de bacterias y enfermedades, ¿no te parece?

Ya sea tu Smartphone o un teléfono de línea, no tienes idea de la cantidad de gérmenes que quedan acumulados en estos objetos. ¿Sabías que incluso tienen 18 veces más bacterias que el baño? Es increíble pero real. Todo esto sucede porque todo lo que tocan nuestras manos se acumula allí y nunca pensamos en desinfectarlos. Es hora de empezar a hacerlo, ¿no?

El problema no surge tanto en invierno, pero en verano sí. Es indispensable hacer dos cosas: por un lado, cada tres días lavarlo, y por otro, en lo posible siempre asearse antes de usarlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, le llevamos a la tela todo el sudor del día y se ensucia rápidamente. Lo mejor que puedes hacer es colocártelo cuando estés limpia y eso hará que el olor no se impregne en la tela.



Los monederos