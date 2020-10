$!Después de 20 años, pudo volver a tocar el piano gracias a unas manos biónicas

"Después de perder mis herramientas, mis manos, no poder tocar el piano y era como si hubiera un cadáver dentro de mi pecho'', dijo Martins a The Associated Press. Los guantes los diseñó específicamente para él el diseñador Ubiratã Bizarro Costa, tienen una cubierta de neoprene y una estructura de fibra de carbono, que eleva los dedos de Martín luego de que presione las teclas.

"Los primeros modelos los hice basándome en imágenes de sus manos, pero estaban lejos de lo ideal. Me acerqué al maestro al final de un concierto en mi ciudad de Sumaré, en Sao Paulo. Cuando se dio cuenta de que no funcionarían, me invitó a su casa para desarrollarlos", explicó Costa.