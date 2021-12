$!Destierra estos hábitos y logra un buen descanso

El mal descanso está asociado a un montón de problemas de salud, la apariencia y de la calidad de vida en general. Existen algunos hábitos diarios que puedes erradicar para descansar mejor.

¡No vayas directamente a la cama! Si creas algunos rituales nocturnos relajantes puede ayudar al cerebro a poner una coma entre el día y la noche y a conciliar el sueño. Tu rutina puede incluir un refrigerio ligero, una ducha tibia o leer un buen libro.

Evita el té negro: hay tés, como el de manzanilla o el de lavanda, que pueden ayudar a relajarte. En cambio, el té negrotiene un alto contenido de cafeína y puede provocar nerviosismo e insomnio.

¡Escoge buenas mantas y ropa de cama! Elegir la adecuada ropa de cama, así como la manta correcta, es fundamental para un buen descanso. Las de poliéster son fáciles de lavar y cuidar, pero no son la mejor opción cuando se trata de dormir mejor ya que es un material sintético, lo que significa que no respira y no permitirá que tu cuerpo regule su temperatura, provocando que tengas calor y sudes.

¡No te saltes el desayuno! Aunque es posible que no tengas tiempo durante las horas de la mañana, salir sin comer algo afecta a tu peso, capacidad de concentración y puede incidir en la calidad de tu sueño. Quienes se saltan el desayuno con regularidad son más propensas a dormir mal y a despertarse sintiéndose malhumoradas.