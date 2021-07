$!Dexter Morgan está de regreso

“Siempre tuve mis demonios... por eso me fuí”, es lo que dice Dexter Morgan en el primer tráiler de Dexter: New Blood, la serie que traerá nuevamente a Michael C. Hall en su personaje icónico.

La serie de Showtime será una miniserie de 10 episodios que servirá como epílogo a la aventura que terminó en 2013.