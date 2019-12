$!Diez niñas y adolescentes que quieren cambiar el mundo

En el mundo que ellas nacieron, bajo el pino navideño, Santa Claus deja escobas para aprender a barrer y bebotes para que no se les olvide el mandato natural de la mujer: ser madre. Pero su propósito en la vida está muy lejos de ser solo mamás. Este listado reúne a las activistas más jóvenes del mundo que están luchando por el futuro de su generación.

Nacida en Suecia en 2003, esta activista medioambiental consiguió algo que los científicos llevan años buscando: visibilidad y atención. A esta niña, que tiene más madurez que muchos adultos, se la escucha. Pero prestar los oídos no alcanza: hay que pasar a la acción. Bajo esta premisa, la creadora del movimiento Jóvenes por el clima impulsó manifestaciones en varios países del mundo para frenar el cambio climático. Recientemente habló frente a los líderes del mundo en la cumbre del clima en las Naciones Unidas. "No dejaremos que sigan con esto. Justo aquí, ahora es donde trazamos la línea. El mundo se está despertando. Y se viene el cambio, les guste o no", dice parte de su discurso que eriza la piel.